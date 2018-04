Vijf jaar nadat hond spoorloos verdwijnt duikt hij op aan huis van baasje HR

Bron: Facebook, Ouest-France 1 Dieren Een hond die vijf jaar geleden spoorloos verdween, is enkele dagen geleden plots opgedoken vlakbij het huis van zijn eigenaars. Ze herkende hen meteen.

De Duitse herder was vijf jaar geleden spoorloos verdwenen in de buurt van de Franse kustdorpje Deauville. Maandagavond trof een vrouw daar, langs de kant van de weg, een loslopende hond aan. Ze verwittigde meteen Audrey Monnier, de dierenarts van het dorp. "Aan de hand van de chip die de hond droeg, kon ik vaststellen om welke hond het ging", zegt Audrey. De ochtend erna belde de vrouw meteen de eigenaars, die ook in het dorp wonen. "Zij waren zeer verrast", vervolgt de dierenarts, "aangezien hun hond al vijf jaar geleden verdwenen was. Ze hadden de hoop om hem levend terug te zien al opgegeven."

"Op weg naar huis"

De vrouw snelde meteen naar de praktijk om haar hond op te halen. Het was een blij weerzien. "Straf, maar het teefje herkende haar baasje meteen," aldus nog de dierenarts. En wat bleek: de plaats waar de hond maandagavond gevonden was, is op slechts 250 meter van huis van zijn eigenaars woonden. "Ik denk dat ze op weg was naar huis", zegt haar baasje op Facebook.