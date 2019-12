Dierenvoeding Gesponsorde inhoud Viervoeter in huis? 5 feiten en fabels over hondenbrokken op een rijtje Aangeboden door Edgar&Cooper

03 december 2019

08u00 0 Dieren Over hondenvoeding doen heel wat geruchten de ronde. Hoe je het ook draait of keert: om gezond te blijven hebben honden evenwichtige voeding nodig. Wat zijn feiten, wat zijn fabels en hoe voeder je je hond nu echt een gezonde maaltijd?

FABEL: Honden stammen af van wolven en eten dus enkel vlees

De hond stamt af van de wolf, klopt. Maar daar houdt het op. Op vlak van eetgewoontes is hij verder geëvolueerd. Als je hond, zoals een wolf, enkel vlees zou eten, zou hij niet alle voedingsstoffen binnenkrijgen die hij nodig heeft. Eiwitten, vetten, koolhydraten, vitamines, mineralen en water: 6 essentiële voedingsstoffen die je hond gezond houden.

FEIT: Eiwitten zijn de belangrijkste bouwstenen voor je hond

Klopt als een bus. Honden kunnen écht niet zonder, en dan vooral niet zonder kwalitatieve eiwitten. Kwalitatieve eiwitten verteren makkelijk en hebben een hoge biologische waarde. Wat dat betekent? Van de 22 soorten aminozuren die je hond nodig heeft voor een gezond leven, moet hij er ongeveer de helft uit voeding halen. Dit zijn de essentiële aminozuren. Een hoge biologische waarde betekent dat er relatief veel essentiële aminozuren aanwezig zijn. Net zoals bij mensen zijn eiwitten ook bij honden belangrijk voor de opbouw van de botstructuur en het spierweefsel. Én zijn ze essentieel voor een sterk immuunsysteem.

FABEL: Hoe hoger de proteïnewaarde, hoe gezonder de voeding

Voor veel mensen is de proteïnewaarde doorslaggevend als ze hondenvoeding kiezen. Maar wat écht het verschil maakt, is de kwaliteit van die proteïnen en eiwitten. Zo kunnen 2 zakken brokken dezelfde proteïnewaarde hebben, maar is de kwaliteit van de ene zak beter dan die van de andere. De meeste fabrikanten geven die informatie liever niet vrij. Edgard & Cooper wel, zij maken hun hondenbrokken met vers vlees en dus eiwitten van topkwaliteit. Door vers vlees te eten, neemt je hond eiwitten beter op en verteert hij ze beter.

FEIT: Vetten zijn gezond voor mijn hond

Correct! Zoals je essentiële aminozuren hebt, bestaan er ook essentiële vetzuren als omega 3 (in vis) en omega 6 (in kip en eend) voor je hond. Vetten zijn een geweldige energiebron. Ze beschermen de interne organen van je trouwe vriend (als vet rond de nieren, bijvoorbeeld), helpen hem vitamines op te nemen, isoleren zijn lichaam om warmteverlies te beperken, bestrijden allergiesymptomen zoals eczeem en dragen bij aan zijn glanzende, gezonde vacht.

FEIT: Brokken die gegaard zijn op een lage temperatuur hebben een hogere voedingswaarde

Klopt! In brokjes die langzaam, op een lage temperatuur en in kleine hoeveelheden gegaard zijn, blijven de goede bestanddelen beter bewaard. Én voor honden zijn zulke brokjes lekkerder. Ontdek hier hoe Edgard & Cooper hun brokjes bereiden.

Breek je hoofd niet over feiten of fabels, de hondenbrokken van Edgard & Cooper bevatten alle kwalitatieve eiwitten, vetten en essentiële aminozuren die je viervoeter nodig heeft. En ze zijn nog lekker ook! Je ontdekt ze op nl.edgardcooper.com.