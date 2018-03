Vierpotige oorlogshelden mishandeld door Amerikaanse leger na terugkeer uit Afghanistan volgens rapport LVA

04 maart 2018

06u34

Bron: Reuters 0 Dieren Volgens een recent rapport van het Pentagon werden de bomhonden van het Amerikaanse leger die van 2011 tot 2014 dienst hebben gedaan in Afghanistan onheus behandeld tot zelfs mishandeld nadat ze van hun missie weer naar huis waren teruggekeerd.

Een onderzoek naar de leefomstandigheden van de bomhonden werd opgestart nadat er klachten waren gekomen van soldaten die met de hen hadden samengewerkt.

Uit het onderzoek blijkt dat de dieren na hun thuiskomst in de VS soms tot 11 maanden in een asiel werden gehouden, waar ze vaak werden verwaarloosd en soms zelfs werden afgemaakt. Mensen die de honden wilden adopteren, werden op geen enkele manier gescreend waardoor de adoptiefamilies vaak helemaal niet voorbereid waren om met de zogenaamde TEDDs (Tactical Explosive Detection Dog) om te gaan.

Verschillende soldaten zijn op zoek gegaan naar hun honden en hebben hen uit de asielcentra van het leger gered.

Het rapport schrijft dat het Amerikaanse leger de richtlijnen over adoptie en herplaatsing van bomhonden na afloop van hun contract voor een groot deel in de wind heeft geslagen.