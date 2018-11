Vier zwarte neushoorns kort na hervestiging in Tsjaad gestorven: ze hadden moeite om te wennen aan nieuwe leefomgeving Redactie

06 november 2018

16u33

Bron: Belga 0 Dieren Een half jaar nadat zes zeldzame zwarte neushoorn van Zuid-Afrika naar Tsjaad werden hervestigd, zijn er al vier van hen gestorven. Dat melden het Zuid-Afrikaanse ministerie van Milieu en de ngo African Parks, die nationale parken en beschermde gebieden doorheen Afrika beheert.

Op 15 oktober vonden parkwachters van het nationaal park Zakouma, in het zuiden van Tsjaad, twee van de zes neushoorns - die in mei werden overgeplaatst - dood aan. Vandaag werden opnieuw twee karkassen van de met uitsterven bedreigde zoogdieren aangetroffen.

Uit autopsieën blijkt dat de neushoorns moeite hadden om te wennen aan hun nieuwe leefomgeving. De parkwachters zullen de overige twee exemplaren nu vangen en in een omheinde zone plaatsen, zodat ze hen beter kunnen verzorgen.

Stropers

Zuid-Afrika en Tsjaad sloten in oktober vorig jaar een bilateraal akkoord in een poging de zwarte neushoorn van uitsterven te behoeden. In Zuid-Afrika worden de neushoorns te veel blootgesteld aan stropers: volgens het ministerie van Milieu worden er elk jaar meer dan duizend neushoorns gedood. In het nationaal park van Zakouma in Tsjaad zijn de laatste jaren maar weinig stropers gesignaleerd.

In Afrika blijven maar 20.000 tot 25.000 zwarte en witte neushoorns over.