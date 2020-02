Vier zeldzame gorilla’s, waaronder zwanger vrouwtje, gedood door bliksem in Oeganda ttr

08 februari 2020

21u33

Bron: BBC 0 Dieren Vier zeldzame berggorilla’s, waaronder een zwanger vrouwtje, hebben een zware onweersbui in Oeganda niet overleefd. De dieren werden getroffen door een bliksem in het Mgahinga National Park, dat meldt BBC.

Rangers vonden deze week de vier levenloze lichamen van de gorilla’s, drie vrouwtjes en een mannelijk dier, in het Mgahinga National Park in Oeganda. Uit autopsie bleek dat de dieren werden geraakt door de bliksem. De vier dieren die om het leven kwamen, behoorden tot een gorillafamilie bestaande uit zeventien dieren. Ze worden door de autoriteiten de ‘Hirwa-familie’ genoemd. De groep was vorig jaar de grens overgestoken van Rwanda naar Oeganda.

Natuurorganisatie Greater Virunga Transboundy Collaboration noemt het “een groot verlies voor deze soort”. Er leven slechts duizend berggorilla’s in beschermde gebieden in Congo, Rwanda en Oeganda. “Dit is erg triest”, vertelt Andrew Seguya van de natuurorganisatie aan BBC. “De drie vrouwtjes hadden veel kunnen betekenen voor de voortplanting van deze bedreigde apensoort”.

Dierenbeschermers konden de dertien overige gorilla’s van de Hirwa-groep opsporen. Zij verkeren in goede gezondheid.