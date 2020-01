Vier nieuwe soorten haaien ontdekt én ze wandelen AW

22 januari 2020

Een internationaal team onderzoekers heeft vier nieuwe soorten haaien ontdekt. Bijzondere haaien want ze wandelen. Daarmee komt het totaal aantal wandelende haaien op negen te staan. En geen zorgen, ze zijn enkel gevaarlijk voor de kleine schaal- en weekdieren op de bodem van de zee. De bevindingen van het team werden gepubliceerd door CSIRO Publishing

Lange, smalle haaien die hun vinnen als voeten gebruiken om zich over de zeebodem voort te bewegen; het is een bijzonder zicht. Van zulke haaien werden er maar liefst vier nieuwe soorten ontdekt tijdens een 12 jaar durende studie van wetenschappers aan de University of Queensland in Australië. Alle vier de soorten leven in de wateren tussen Noord-Australië en Nieuw-Guinea.

Volgens bioloog Christine Dudgeon van de University of Queensland zijn de haaien - met een sierlijk panterpatroontje op de rug - toproofdieren in de riffen, waar het water ondiep is. “Met een lengte van gemiddeld minder dan een meter vormen wandelende haaien geen gevaar voor mensen. Maar hun vermogen om zuurstofarme omgevingen te doorstaan en op hun vinnen te lopen, geeft de haaien een opmerkelijke voorsprong op hun prooien zoals kleine schaaldieren en weekdieren”, aldus Dudgeon.

Familie

Volgens Dudgeon suggereert het DNA van de nieuwe soorten dat ze geëvolueerd zijn vanuit haaiensoorten die hun originele populatie verlieten en zo genetisch geïsoleerd werden in nieuwe gebieden.

Op die manier zijn er stilaan vier nieuwe soorten ontstaan, allemaal lid van het geslacht Hemiscyllium en daarmee naaste familieleden van de epaulethaai en bamboehaai. Het vermogen om te wandelen delen ze wel niet met hun naaste familieleden. Dat is in de haaienwereld nog altijd een vrij unieke eigenschap.

Met de vier nieuwe soorten komt de teller op negen wandelende soorten haaien te staan. Maar daar blijft volgens de onderzoekers waarschijnlijk niet bij. “Wij geloven dat er meer wandelende haaiensoorten wachten om ontdekt te worden,” besluit Dudgeon.