Vier leeuwen onthoofd en hun twee welpjes vergiftigd in Zuid-Afrikaans natuurpark

02 juli 2018

13u18

Bron: Mirror 0 Dieren In een Zuid-Afrikaans natuurpark ten noorden van de hoofdstad Pretoria zijn vier leeuwen en hun twee jongen wreed afgemaakt door een stel stropers. De leeuwen werden vergiftigd, waarna de volwassen dieren werden onthoofd en werden ontdaan van hun poten. De politie houdt een klopjacht op de daders.

De uitbater van het natuurpark, Christa Saayman (55), is verafschuwd. “Het was wreed, onmenselijk en verwoestend. Ik kan geen woorden vinden om te beschrijven hoe ik me voel”, zegt de vrouw tegenover The Mirror.

Het natuurpark deelde op Facebook enkele schokkende foto’s. “Onzinnige en harteloze mensen hebben ons beroofd van deze prachtige dieren. Het is zo’n jammerlijke schande!” luidt het bericht. “Net toen we dachten dat we een rol speelden in conservatie, sensibilisering en de bescherming van deze dieren, moeten mensen dit komen doen."

Poten en hoofd afgehakt

Saayman werd zaterdagnacht gewekt door de politie, die een groep verdachte mannen had weggejaagd uit het park. Op dat moment was het nog niet duidelijk wat de mannen net hadden uitgestoken. Pas om 7 uur ’s ochtends, wanneer de dieren normaal gevoed werden, kwam de gruwel aan het licht.

De overblijfselen van de verminkte leeuwen werden ontdekt in hun kooien. De stropers hadden de poten en het hoofd van vier volwassen dieren - Aslem, Aiden, Sussie en Jessie - afgehakt. De twee welpjes van Sussie en Jessie lagen levenloos in hun kooi, maar hun lichamen bleven intact. De leeuwtjes waren slechts zes maanden oud.

Zwarte magie

Volgens de politie hadden de stropers kippen in de kooi gegooid die volzaten met gif, waarna ze ongestoord hun gang konden gaan. Vermoedelijk zullen ze de lichaamsdelen van de leeuwen verkopen aan beoefenaars van ‘muti’, een soort van traditionele geneeskunde op basis van zwarte magie. Daarbij worden menselijke of dierlijke lichaamsdelen gebruikt om drankjes en medicijnen te maken die de ontvanger moeten beschermen tegen ziektes of sterker moeten maken.

Ondertussen speurt de politie naar de daders. Eén van hen liet tijdens het vluchten een rugzak vallen waarin een uniform van het park zat. Mogelijk is hij een voormalig werknemer. Het securitybedrijf van het natuurpark looft een beloning van 250.000 rand, ongeveer 15.000 euro, uit voor informatie over de stropers.

WAARSCHUWING: ONDERSTAANDE AFBEELDINGEN KUNNEN SCHOKKEND OVERKOMEN