Vier buizerds vergiftigd in Herk-de-Stad mvdb

26 februari 2018

14u00

Vier buizerds zijn de afgelopen twee weken vergiftigd in Herk-de-Stad, zo meldt het Belang van Limburg. Wandelaars vonden de dode vogels op twee fruitplantages.

Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder kreeg op zondag 18 februari een eerste melding. Een wandelaar vond twee dode buizerds op een fruitplantage in Herk-de-Stad. Een handhavingswachter van het Agentschap en Natuur kwam ter plaatse en bevestigde het vermoeden van de wandelaar: het ging inderdaad om een moedwillige vergiftiging.

Op zondag 25 februari, een week later, volgde een nieuwe melding van een wandelaar. Ook die had twee dode buizerds gevonden op een fruitplantage in Herk-de-Stad. Ze grenst aan de plantage waar een week eerder de dode vogels werden aangetoffen. De kadavers lagen net geen tien meter van elkaar verwijderd. Ook hier was er sprake van moedwillige vergiftiging. De buizerds werden gelokt met jachtwild in de vorm van een dode houtduif.