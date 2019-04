Vier Border Collies krijgen spuitje wegens opgelopen trauma na mishandeling Tom Tates

04 april 2019

08u32

04 april 2019

08u32

Een organisatie tegen dierenmishandeling in Australië heeft met pijn in het hart vier jonge Border Collies moeten laten inslapen, omdat de honden zo zwaar mishandeld bleken door hun baasjes dat ze onherstelbare geestelijke problemen hadden opgelopen. Dat heeft de Australische Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) in een verklaring laten weten.

De honden waren eigendom van het fokkersechtpaar Colin Ross en Kerrie Fitzpatrick dat in oktober vorig jaar werd gearresteerd, omdat ze op hun terrein driehonderd Border Collies hadden rondlopen, terwijl hun vergunning maximaal honderd viervoeters toestond. De politie nam een aantal hoogzwangere teefjes en jonge hondjes in beslag. In alle gevallen bleken de rashonden ernstig verwaarloosd.

De dieren werden ondergebracht bij asiels waarna de RSPCA, na een resocialisatietraject met trainers en gespecialiseerde psychologen voor de dieren, op zoek ging naar nieuwe baasjes. Kort nadat de honden in beslag waren genomen, was al duidelijk dat een aantal honden mogelijk een spuitje zou krijgen. Daarop begonnen Australische dierenliefhebbers een petitie die in korte tijd 50.000 keer werd ondertekend. De handtekeningen werden overhandigd aan de dierenrechtenorganisatie om euthanasie van de Border Collies te voorkomen.

Hartverscheurend

Gisteren werd duidelijk dat de RSPCA toch vier honden heeft moeten laten inslapen. In een officieel statement schreef de organisatie: “Iedereen zou hebben gewild dat deze honden een leven zonder angst en stress konden hebben. Helaas hebben experts vast moeten stellen dat het voor vier getraumatiseerde dieren onmogelijk was om hun gedrag te verbeteren. We hebben ze dan ook uit hun lijden moeten verlossen. Dat besluit was hartverscheurend moeilijk omdat we vijf maanden keihard hebben geprobeerd de honden weer geestelijk stabiel te krijgen.”

Het voor de dierenmishandeling verantwoordelijk echtpaar moet binnenkort voor de rechter verschijnen. Ross en Fitzpatrick zijn aangeklaagd voor in totaal zeventien vormen van dierenmishandeling zoals slaan van de dieren, te veel honden in een hok, onverantwoord fokken en het geven van te weinig eten. Op sociale media is geschokt gereageerd op het nieuws vier honden niet meer te redden waren. De RSPCA krijgt overigens alle lof en eer toegezwaaid omdat de organisatie heeft geprobeerd de viervoeters een betere toekomst te geven.

De RSPCA is actief in Groot-Brittannië, Wales en Australië. De organisatie onderzocht in 2017 ruim 140.000 gevallen van mogelijke dierenmishandeling, wat resulteerde in vijftienhonderd veroordelingen. In 2017, zo blijkt uit cijfers, werden 120.000 aan hun lot overgelaten dieren gered. Daarvan kregen er zeker 45.000 een nieuw thuis of beter onderkomen.