VIDEO. Zwarte hond verdwijnt volledig in de sneeuw tijdens spelletje ‘sneeuwbal halen’ Redactie

23 februari 2019

13u53 0

In Arizona, in de Verenigde Staten, ligt een dikke laag sneeuw. Chad Williamson speelt daarom met zijn hond ‘sneeuwbal halen’ in plaats van een tennisbal. De zwarte hond verdwijnt volledig in de sneeuw.