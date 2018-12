VIDEO. ZOO Antwerpen maakt geslacht babygorilla bekend mvdb

07 december 2018

12u27

Het geslacht van de babygorilla die eind november geboren werd in de Zoo van Antwerpen, is bekend. De ZOO plaatste vandaag een filmpje online waarin feestelijk de onthulling wordt bekendgemaakt.

De babygorilla is een meisje. Mama Mayani beviel eind november van de baby in de Mensapenvallei. De bevalling was op basis van het vastgestelde paargedrag van Mayani met zilverrugmannetje Matadi voor half december gepland, na 8,5 maanden, maar blijkbaar waren de twee dus al vroeger beginnen paren dan de verzorgers hadden gemerkt. Voor de 17-jarige Mayani was het de tweede baby.

De rest van de gorillagroep heeft volgens de Zoo goed gereageerd op de nieuwe telg. De geboorte moet als voorbeeld dienen voor Mambele, het andere kweekvrouwtje in de groep, die nog nooit moeder werd. De Zoo neemt deel aan het kweekprogramma van de westelijke laaglandgorilla, waarvan er nog maar 90.000 exemplaren in het wild over zijn.