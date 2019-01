VIDEO. Zo zoeken dieren in Australische zoo afkoeling DVDE

16 januari 2019

07u53

Bron: Reuters 0

In de Australische stad Sydney kan het deze week wel veertig graden worden. Dat betekent dat het ook voor de dieren in de zoo puffen en zweten is. Op allerlei manieren worden ze door hun verzorgers koel gehouden. Zo nemen de olifanten een frisse duik in het water en eten de zeeleeuwen bevroren stukken vis.