23 november 2018

In de zoo van Moskou in Rusland is een zeldzame laaglandgorilla geboren. Het vrouwtje, dat nog geen naam heeft, meet veertig centimeter en weegt 1,5 kilogram. Haar ouders zijn Kira (23) en Vizuri (20). De gorilla is nog zo klein dat ze haar dagen vult met eten en slapen.

