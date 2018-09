VIDEO. Zeehond en vlinder zijn beste vrienden jole

01 september 2018

17u37

Bron: VTM NIEUWS 6

Een zeehond en een vlinder zijn beste vrienden geworden in de Oregon Zoo. Op beelden is te zien hoe de zeehond, die Kaya heet, de vlinder in de gaten krijgt en hem de hele tijd volgt. Af en toe laat hij zijn nieuwe vriend zelfs een backflip zien.