VIDEO. Wurgslang eet duif op in midden van drukke winkelstraat in Londen TTR

06 augustus 2018

09u51

Bron: BBC, Facebook 0

Voorbijgangers konden hun ogen niet geloven toen ze eergisteren plots een boa constrictor op de stoep zagen liggen in Leytonstone High Road in Londen. Het exotische dier was een duif, die vermoedelijk al dood was, aan het verslinden. "Zoiets maak je niet iedere dag mee. Het was in ieder geval niet echt angstaanjagend, want de slang bewoog nauwelijks, omdat die helemaal rond de duif gewikkeld was", zegt Rachel Garland, die het filmpje maakte en op sociale media deelde. De dierenbescherming kwam onmiddellijk ter plaatste en bracht het dier naar een opvangcentrum. Het is onduidelijk waar de slang vandaan komt. Vermoedelijk heeft iemand het dier met opzet op de stoep achtergelaten.