08 maart 2019

De West-Vlaamse duivenmelker Joël Verschoot veilt 178 van zijn duiven. Eén van die duiven, Armando, is goed op weg om de duurste duif ooit te worden. Nu al heeft een Chinees 400.000 euro geboden, dat is een evenaring van het recordbedrag. De veiling loopt nog tot volgende week zondag, dus grote kans dat de som voor Armando nog wat de hoogte in gaat. Armando is een echt prijsbeest: ‘De Merckx van het duivenhok’, zoals Joel het omschrijft.