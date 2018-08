VIDEO. Witte haai pocht met dolfijn in de bek, maar nog grotere haai snoept prooi plots af Joeri Vlemings

17 augustus 2018

23u49

Bron: Facebook/Shark Watch South Australia 0 Dieren Videobeelden tonen hoe een witte haai aan het rondzwemmen is met zijn prooi, een dolfijn, als plots een nog grotere haai opduikt en de maaltijd steelt uit de bek van zijn soortgenoot. Shark Watch South Australia postte de straffe video van Jai Holmes en zijn neef Jason Darke op Facebook.

Het was schrikken voor oesterboeren Jai Holmes en Jason Darke. Terwijl ze zich vergapen aan een mensenhaai die voor de kust van Smoky Bay in Zuid-Australië een dolfijn in de bek heeft en dat tafereel filmen, komt er plots vanonder hun boot een grotere witte haai aangezwommen. Dat verhaal zou al sterk genoeg geweest zijn om later aan de toog te vertellen, maar dan besluit de tweede haai jacht te maken op de gewonde dolfijn. Met succes. De roofvis van zo'n 3m65 grist de dolfijn gewoon uit de mond van de andere haai van ongeveer 3 meter. De grootste haai begint meteen aan zijn maaltijd, in het bijzijn van enkele vissersboten.