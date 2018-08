VIDEO. Wat er gebeurt als je je autodeur openlaat in berengebied Rob Van herck ADN

03 augustus 2018

17u38

Bron: VTM Nieuws 0 Dieren De politie van Jefferson County in Colorado heeft een opmerkelijke waarschuwingsvideo gedeeld. De beelden tonen wat er kan gebeuren als je je autodeur openlaat in berengebied.

De politie waarschuwt voor ongesloten auto's na verschillende incidenten waarbij beren in voertuigen geraakten. In de video is te zien hoe een van de agenten met een touw een door een beer overgenomen auto opent. De verloste zwarte beer vlucht weg en is veilig en wel. Voor het interieur van het betrokken voertuig kwam echter alle hulp te laat. De ravage is compleet.

