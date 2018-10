VIDEO. Walviskalfje na urenlange operatie gered uit haaiennetten, moeder blijft geduldig wachten ADN JL

09 oktober 2018

15u48

Aan de Australische Gold Coast is een walviskalfje gered uit een haaiennet. Het dier kon na bijna twee uur eindelijk bevrijd worden. Zijn moeder bleef al die tijd vlakbij.

Het was een strandganger die opmerkte dat er iets in het water in moeilijkheden was geraakt. Later bleek dat het om een walvisjong ging dat verstrikt zat in haaiennetten. Die worden in de buurt van populaire kustgebieden gebruikt om haaien op afstand te houden.

Volgens Trevor Long van Sea World was het een bijzonder zware redding. "Het kalf was erg jong en zat stevig vast in het net. Het was er bijna volledig door omhuld. Een heel enge ervaring voor het kalf én voor de moeder."

Zij bleef de hele tijd in de buurt wachten. "Ze bleef waken en was heel geïnteresseerd in wat we aan het doen waren", aldus Long. "Ik geloof dat ze besefte dat we kwamen helpen en de kleine walvis geen pijn wilden doen. Daarom bleef ze zo kalm."

Long denkt dat ook de moeder in het net verstrikt was geraakt. "Zij had zelf ook een stukje net om haar neus hangen en naast het kalf zat een groot gat."

