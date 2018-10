VIDEO. Walvisjong gered uit haaiennetten Redactie

09 oktober 2018

09u01

Bron: KameraOne 3

Voor de Australische Gold Coast, in de staat Queensland, is gisteren een walvisjong gered dat was vastgeraakt in haaiennetten. Redders van Sea World zijn snel in actie geschoten om de bultrug te bevrijden. Ondanks wat oppervlakkige wonden, stelt het dier het goed. Eens uit de netten, zwom hij samen met zijn moeder verder in zee.

