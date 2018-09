VIDEO. Walvis is opdringerige toeristen beu en deelt waarschuwende tik uit HR

Bron: FranceInfo, CEDTM, Globice 2 Dieren Bij het eiland Réunion in de Indische Oceaan heeft een walvis met zijn vin en staart een waarschuwende tik gegeven aan een groep zwemmers. Organisaties waarschuwen dat de walvis haar kalf beschermt en opdringerige toeristen beu is.

Réunion is een Frans overzees departement in Afrika en ligt tussen Madagaskar en Mauritius in. Een bezoek aan het eiland is voor de meeste toeristen niet compleet zonder een walvissafari. Voor veel natuurliefhebbers is het een van de mooiste momenten tijdens hun reis.

Deze walvis, die de naam Mereva kreeg, en haar kalf, verblijven al een tijd in de buurt van het eiland. Volgens de organisatie Globice, die walvissen bestudeert, maakt Mereva makkelijk contact met zwemmers, maar vertoont de walvis ook regelmatig tekenen van ergernis. Dat is volgens hen duidelijk te zien op de videobeelden.

Toeristen

"Mereva beschermt haar kalf", klinkt in een waarschuwing. "Dit is het gedrag dat bultruggen vertonen wanneer ze zich verdedigen tegen roofdieren of gevaar. Deze zwemmers brengen zichzelf in gevaar." Volgens de organisatie CEDTM (Centre d'étude et de découverte des tortues marines) is het gedrag mogelijk een reactie op de toenemende toeristische drukte.

De organisaties raden nog aan om een ervaren gids te boeken voor een walvissafari, nooit met groepen groter dan tien mensen te gaan, en om altijd op minstens 15 meter afstand te blijven.

