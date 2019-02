VIDEO. Wallaby's duiken steeds vaker op in ons land: hoe komt dat? Redactie

23 februari 2019

De kangoeroe die Kruisem weken in de ban hield, is nog maar net gevangen of er springt al een ander exemplaar rond ergens in Vlaanderen. Deze keer in Tielt-Winge. Ook in Lennik hebben ze al een verdwaalde wallaby opgevangen. Het dier is steeds populairder als huisdier in ons land. Het is nochtans een soort kangoeroe dat afkomstig is uit Australië. Op tweedehandswebsites kan je voor een paar honderd euro zo’n dier kopen. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts wil de regels daarover strenger maken.