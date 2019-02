VIDEO. Vrouw treft achtergelaten puppy aan. Wanneer ze naderbij komt, breekt haar hart Karen Van Eyken

05 februari 2019

12u46

Bron: Huffington Post, The Dodo 13 Dieren Een zwerfhondenorganisatie in Saint Louis in de Amerikaanse staat Missouri kreeg een onrustwekkend telefoontje van een lokale bewoner. Een achtergelaten en gewonde puppy zat naast een elektriciteitspaal. Toen Natalie Thomson van Stray Rescue of Saint Louis naderbij kwam, begon de kleine viervoeter onbedaarlijk te janken. Het brak haar hart.

“De puppy lag helemaal opgekruld in de sneeuw naast een elektriciteitspaal”, zo vertelde Thomson die gehoor had gegeven aan de oproep en die verantwoordelijk is voor de marketing en digitale communicatie van de zwerfhondenorganisatie.

De vrouw filmde het moment waarop ze naar de hond toeging. Hij was graatmager en keek haar aan met wijd opengesperde ogen. Zijn gejank ging door merg en been. Net alsof hij om hulp riep.

De gewonde puppy werd overgebracht naar het opvangcentrum en daar kreeg hij de naam ‘Weezer’. “Deze arme ziel heeft ons hart in tweeën gebroken. Hij beefde en schreeuwde van angst.”

De bevende puppy besefte immers nog niet dat hij gered was en vanaf nu de beste zorgen zou krijgen. En zijn eerste comfortabele (honden)bed ooit.

Zodra hij wat gekalmeerd was, kon een dierenarts hem onderzoeken en kwam het traumatiserende verleden van de hond naar boven. Hij was erg ondervoed en had een gapende wonde onder zijn oksel. “Het leek erop dat hij ooit een harnas had gedragen dat te strak was aangespannen”, verklaarde Thomson.

Nadat Weezer er weer helemaal bovenop was gekomen, zocht de reddingsorganisatie een pleeggezin voor hem. En de puppy had geluk.

Weezer bevindt zich momenteel in het huis van een liefdevol pleeggezin waar hij ontdekt hoe het is om deel uit te maken van een warme familie. Zo kan hij zijn pijnlijke verleden stilaan uitvagen en weer naar de toekomst kijken die zonniger oogt dan ooit. Eens hij er klaar voor is, wordt een definitieve thuis voor hem gezocht en kan hij - eindelijk - een gelukkig leven leiden.

