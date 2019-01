VIDEO. Vier leeuwenwelpen begraven in zoo van Gaza DVDE

18 januari 2019

21u45

Bron: AP 0

In de zoo van Gaza zijn vandaag vier leeuwenwelpen begraven, die omgekomen zijn in een storm. Heel wat kinderen kwamen daarbij meehelpen. Dierenrechtenorganisaties willen dat de zoo sluit omdat de dieren in slechte omstandigheden moeten leven. Ook hun verzorging laat te wensen over.