VIDEO. Verwaarloosde beren eindelijk aangekomen in De Zonnegloed

Verwaarloosde beren eindelijk aangekomen in De Zonnegloed

22 juni 2018

11u04 14 Dieren De beren Mimi en Uli zijn donderdagavond laat eindelijk aangekomen in dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren. Het dierenopvangcentrum heeft meer dan een jaar moeten wachten op de komst van de beren die jarenlang verwaarloosd werden in Albanië.

"Dinsdagmorgen zijn ze vanuit Albanië naar ons vertrokken. Ze hebben 3.440 kilometer gereisd en 11 landen doorkruist", vertelt Karel Ackaert, verantwoordelijke van De Zonnegloed. "Ze blijken er toch slechter aan toe dan we eerst dachten. Een normale vrouwelijke beer weegt een 250-tal kilo. Uli weegt 150 kilo en Mimi 80 kilo. De dieren zullen sowieso een maand in quarantaine verblijven."

De zussen Mimi en Uli zaten opgesloten in een veel te krappe, betonnen kooi bij een restaurant in de noord-Albanese stad Shkodër. "De beren hadden geen toegang tot een waterpartij, liepen in hun eigen uitwerpselen,... Het is daar een trend in om beren voor chique restaurants of hotels te zetten om indruk te maken," zucht Karel.

Uli en Mimi waren nog pups, toen hun moeder door Albanese jagers werd doodgeschoten. De twee vrouwelijke beren zijn nu 8 jaar. "Gelukkig nam Animal Rescue Albania contact met ons op om te helpen bij de redding. Toen we het hartverscheurende verhaal van Uli en Mimi hoorden, konden we niet anders dan onze uiterste best doen om de dieren in onze sanctuary te krijgen. Nu kunnen we ze eindelijk de verzorging en aandacht geven die ze verdienen."

De bezoekers zullen Mimi en Uli binnen enkele maanden in levende lijve ontmoeten. "Er werden camera's in hun binnenverblijf geplaatst, dus bezoekers kunnen hen via een televisie al ontmoeten."