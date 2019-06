VIDEO. Uiterst zeldzame beelden tonen hoe reuzeninktvis uit diepte opduikt KVDS

24 juni 2019

13u44

Bron: NOAA Office of Ocean Exploration and Research, The Washington Post 0 Dieren Wetenschappers zijn er voor de allereerste keer in geslaagd om beelden te maken van een levende reuzeninktvis in Amerikaanse wateren. Ze werden opgenomen in de Golf van Mexico. Op het filmpje is te zien hoe het dier opduikt uit de diepe duisternis, 759 meter onder het wateroppervlak.

De wetenschappers waren bezig met een onderzoek naar het effect van de afwezigheid van licht op zeedieren in de pikdonkere ‘midnight zone’, 1.000 meter onder het wateroppervlak. De expeditie werd gesponsord door de National Oceanic and Atmospheric Administration, die het filmpje van de reuzeninktvis ook deelde op Facebook.

Rood licht

De wetenschappers gebruikten een speciale camera met rood licht, dat de diepzeedieren niet kunnen waarnemen. Het laat toe om nieuwe diersoorten te ontdekken en moeilijk waar te nemen dieren toch vast te leggen op beeld. Op het toestel zit een kunstmatige kwal, die het lichtgevende verdedigingsmechanisme van het ongewervelde dier nabootst. In de hoop roofdieren te lokken en te filmen. Dat gebeurde ook met de reuzeninktvis.





Op de beelden is te zien hoe plots enkele tentakels uit de diepte opduiken. En een reuzeninktvis de camera aanvalt. Een ogenblik later verdwijnt het dier weer even plots als het verscheen. Volgens de wetenschappers was het dier zeker 3 tot 3,7 meter lang.

Beelden maken van een inktvis in zijn natuurlijke habitat is extreem moeilijk. Japanse onderzoekers slaagden er pas in 2004 voor het eerst in om er foto’s van te nemen en het duurde nog tot 2012 eer Edith Widder en een team wetenschappers – die ook de nieuwe beelden verzamelden – een filmpje konden maken van een levend exemplaar. Ook dat gebeurde in Japan.

Moby Dick

De reuzeninktvis – die onder meer beschreven wordt in boeken als Moby Dick en 20.000 mijlen onder zee van Jules Verne – heeft mede daardoor een legendarische status. “Hij heeft acht kronkelende armen en twee snijdende tentakels”, aldus Widder. “Hij heeft het grootste oog van alle dieren en een bek die vlees aan flarden kan snijden. Om nog maar te zwijgen van zijn drie harten en blauw bloed. Het is een ongelofelijk levend wezen, waarover we nog bijna niets weten.”