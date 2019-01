VIDEO. Twee gemzen bevrijd uit metersdiepe sneeuw in Oostenrijk DVDE

Enkele Oostenrijkse spoormedewerkers hebben twee gemzen bevrijd uit de metersdiepe sneeuw. Hun trein reed, door de sneeuw, heel traag voorbij. Daardoor zagen de mannen de dieren zitten. Ze besloten te stoppen om de gemzen uit te graven. Het was een hele karwei, maar even later huppelden de dieren weer verder in de sneeuw.