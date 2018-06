VIDEO: Trouwe hond schiet buitengesloten baasje te hulp TTR

13 juni 2018

10u54

Bron: Facebook

De voordeur dichttrekken en beseffen dat je sleutel nog gewoon in huis ligt. Het overkomt ons allemaal weleens. Zo ook Kaylyn Marie uit Orlando in de Amerikaanse staat Florida. Nadat de Amerikaanse - tevergeefs - de deur probeerde te openen, schoot haar trouwe viervoeter Sam in actie. Met de aanmoedigingen van zijn baasje slaagt de hond erin om Kaylyn binnen te laten. "Je bent zo'n brave hond! Je hebt me gered", reageert ze opgelucht. De beelden van de hulpvaardige hond werden intussen al meer dan 7 miljoen keer bekeken op sociale media.