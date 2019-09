Video toont hoe schapen “het onmogelijke doen” en verticale rotswand op- en aflopen KVDS

17 september 2019

12u51 0 Dieren Een Amerikaanse biologe heeft op Twitter beelden gedeeld van een kudde blauwschapen, die een nagenoeg loodrechte rotswand afdalen en beklimmen in de Valley of the Cats in China. Heel wat kijkers raken er niet over uitgepraat als ze zien hoe de dieren “het onmogelijke doen”.

Nice break on the TL: blue sheep doing the impossible, per usual, in the Valley of the Cats, China. pic.twitter.com/rtqOmf31xz Imogene Cancellare(@ biologistimo) link

De post werd vorige week online gezet en is sindsdien ongeveer 1,4 miljoen keer bekeken. De Valley of the Cats ligt op het Tibetaanse Hoogland en is bekend omdat er veel roofdieren leven, waaronder de lynx, de wolf en het sneeuwluipaard.

Reactie

Dat laatste dier is het voorwerp van een onderzoek van biologe Imogene Cancellare, die het filmpje online zette. “Blauwschapen die het onmogelijke doen, zoals altijd, in de Valley of the Cats, China”, schreef ze bij de beelden, die flink wat reactie kregen.





“Dit is te gek. Mijn hersenen raken er maar niet uit welke kant boven is”, klonk het onder meer. Iemand anders maakte een referentie naar de bekende animatiereeks The Simpsons door van “spinschapen” te spreken. Een verwijzing naar het “spinvarken” van Homer Simpson. (lees hieronder verder)

Spidersheep, spidersheep... pic.twitter.com/wteLi1lB5P Lurkey Here 👀(@ lurkeylootoo) link

Niet iedereen bleek overtuigd dat de video echt was. Volgens sommigen was het beeld gewoon gedraaid, maar daar kwamen meteen reacties op die wezen op het tegenovergestelde.

“Kijk naar de wolken. Als je de beelden op hun zijkant draait, drijven ze naar boven”, klonk het. En iemand anders wees de criticasters op de bomen: “Die groeien naar boven. Als je de beelden op hun zijkant draait, groeien ze opzij.”