VIDEO. Teamwork op z'n best: volwassen olifanten vormen muur om allerkleinsten te beschermen tegen roofdieren

15 maart 2019

12u27

Bron: KameraOne

In het Zuid-Afrikaanse reservaat Djuma kon een van de safaribegeleiders een schitterend moment op beeld vastleggen. Een kudde olifanten werd geconfronteerd met een roedel Afrikaanse wilde honden. De groep had verschillende kleintjes bij zich en wou die dan ook absoluut beschermen tegen de roofdieren. Als snel vormden de olifanten een muur om de wilde honden weg te houden van de allerkleinsten. Het perfecte teamwork lukte, want de roedel trok al gauw het struikgewas in.

