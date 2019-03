VIDEO. Tarantula met buidelrat op menu is niet voor gevoelige kijkers sam

05 maart 2019

12u13

Bron: Storyful, news.umich.edu 0 Dieren In het noorden van Peru hebben biologen voor het eerst beelden gemaakt van een tarantula die zich stort op een buidelrat. Het griezelige tafereel werd op 18 november 2016 gefilmd in de regio Loreto van het Amazonewoud. Het ging om een pamphobeteus, een tarantula uit de familie van de vogelspinnen die ongeveer zo groot is als een eetbord. Op de beelden is te zien hoe de spin de kleine buidelrat vastgrijpt en wegsleept om te verslinden.

“Een spin tegenkomen die een zoogdier opeet is onverwacht”, zegt Michael Grundler van het team, dat werd geleid door een ploeg van de Universiteit van Michigan. “We waren behoorlijk extatisch en geschrokken, en we konden onze ogen niet echt geloven. We wisten dat we getuige waren van iets heel bijzonders, maar we wisten op dat moment niet dat dit de eerste observatie was.”

De video maakt deel uit van het artikel Ecologische interacties tussen geleedpotigen en kleine gewervelde dieren in een laaggelegen Amazoneregenwoud dat op 28 februari verscheen in de publicatie Amphibian & Reptile Conservation. De onderzoekers “legden 15 zeldzame en verontrustende interacties tussen roofdier en prooi vast” die ze in de studie grappend omschrijven als “dingen uit nachtmerries”.

Een andere opmerkelijke ontdekking was een grote duizendpoot die een koraalslang opat die hij onthoofd had. “Koraalslangen zijn heel gevaarlijk en kunnen mensen doden”, zegt medeauteur Joanna Larson op de site van de universiteit van Michigan. “Het is erg verrassend om er eentje te zien die wordt omgelegd door een geleedpotige. Die duizendpoten zijn in feite afschrikwekkende beesten.”

