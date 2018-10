VIDEO. Stier probeert zich hulpeloos voort te slepen nadat hij beide achterpoten breekt HR

18 oktober 2018

12u19

Bron: La Vanguardia, PACMA 21 Dieren Een Spaanse organisatie die opkomt voor dierenwelzijn heeft beelden verspreid van een stier die zich hulpeloos op straat probeert voort te slepen. De kolos zou deelnemen aan een stierenloop. Helaas voor het dier, maakten de organisatoren een inschattingsfout.

De beelden werden gemaakt tijdens een festival in Mejorada del Campo, in de buurt van Madrid. De stier werd net losgelaten om deel te nemen aan een stierenloop. Hij zat opgesloten in een vrachtwagen, waar hij uit moest springen. Blijkbaar waren de organisatoren niet goed voorbereid, want de laadklep waar het dier af moest springen, was te hoog.

Toen de stier sprong, brak hij meteen beide achterpoten. Daarna probeerde hij zich hulpeloos voort te slepen, maar dat lukte voor geen meter. PACMA, een organisatie die opkomt door dierenwelzijn, verspreidde de beelden op sociale media. “Stop deze wreedheden”, vraagt de organisatie.

Boze reacties van dierenliefhebbers bleven niet uit. “Wanneer zullen politici eindelijk dit soort lijden uit onze straten verdrijven?”, klinkt het. “Dit is barbaars.” De organisatie riep op om een petitie te ondertekenen voor een betere wet op dierenwelzijn.

Bekijk ook: