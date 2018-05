VIDEO: Slang op het veld zorgt voor spektakel tijdens sportwedstrijd HR

13 mei 2018

07u36

Bron: Twitter 0 Dieren De supporters van een baseballwedstrijd in Texas hebben vrijdag extra waar voor hun geld gekregen. Plots zat er een grote slang op het veld. Ze kon gevangen worden, maar dat kostte wel de nodige moeite.

De San Antonio Missions waren in het Wolff Stadium voor het oog van enkele duizenden toeschouwers een baseballwedstrijd aan het spelen, toen plots een slang op het veld verscheen. Met emmers en harken slaagden stadionmedewerkers er na een aantal pogingen in het beestje te vangen. Waar dat plots vandaag kwam, is niet duidelijk.

Enkele dagen eerder was in hetzelfde stadion al eens een wedstrijd onderbroken omdat een poes opdook tijdens een wedstrijd. Ook daar zijn videobeelden van.