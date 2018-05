VIDEO: selfie met gewonde beer loopt fataal af HA

06 mei 2018

13u42

Bron: YouTube 0

Opgelet: deze video bevat schokkende beelden!

Een Indiase taxichauffeur heeft een selfie naast een bruine beer met zijn leven bekocht. De man spotte het gewonde dier toen hij zijn wagen aan de kant had gezet om een plasje te maken. Klanten die met de Indiër meereden, waarschuwden hem nog dat hij uit de buurt van het wilde beest moest blijven, maar die wijze raad sloeg de chauffeur in de wind. Volgens Indiase media verloor Prabhu Bhatara zijn evenwicht en belandde hij zo in de klauwen van de beer. Getuigen, en zelfs een hond, probeerden het dier weg te jagen, maar die pogingen mislukten. De man stierf ter plaatse. Omstaanders filmden de gruwelijke aanval.