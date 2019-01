VIDEO. Sakari de ijsbeer geniet met volle teugen van dik pak sneeuw in New Yorkse zoo Redactie

21 januari 2019

08u55

Bron: The Buffalo Zoo via Storyful 0

De voorbije dagen is een sneeuwstorm over grote delen van de VS getrokken. De hevige sneeuwval heeft al heel wat ellende met zich meegebracht, maar daar trekt Sakari de ijsbeer zich niets van aan. De bewoner van de Buffalo Zoo in New York geniet volop van de dikke laag sneeuw. “Terwijl iedereen binnen blijft en zich warm probeert te houden, was het voor Sakari een perfecte dag om in de sneeuw te rollen en te gaan zwemmen”, scheef de zoo gisteren op Facebook.

