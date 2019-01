VIDEO. Reusachtige zeeolifant verdwaalt, maar drie agenten zetten alles op alles om hem terug naar de kust te leiden Redactie

31 januari 2019

09u29

Bron: VTM Nieuws 8

Drie agenten van San Luis Obispo County, in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië, hebben gisteren ongetwijfeld een bijzondere werkdag gehad. Een zeeolifant, die langs de kustlijn van San Luis Obispo zijn habitat heeft, was verdwaald. De agenten hebben het gigantische dier geholpen terug te keren naar het strand. De mannetjes kunnen zo’n 6 meter groot worden en wegen al gauw 3.000 kg. Met hun slurfachtige neus - die vrouwelijke zeeolifanten niet hebben - verleiden ze de vrouwtjes. De zeeolifant leeft in het Noorden - langs de kustlijn van Californië tot aan Alaska -, maar komt ook voor in het Zuiden - in de omgeving van de Antarctische eilanden, rond het meest zuidelijke punt van Zuid-Amerika en langs de Falkland Islands. De dieren behoren tot de grootste zeeroofdieren op onze planeet.