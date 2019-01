VIDEO. Poema overleeft val uit 15 meter hoge boom in Chileense hoofdstad Redactie

04 januari 2019

11u58

Bron: Reuters 0

In een buitenwijk van de Chileense hoofdstad Santiago de Chile is vandaag een poema aangetroffen in een boom. Het dier werd op zo’n vijftien meter hoogte gespot in Lo Barnechea, een rijke residentiële buurt die grenst aan het Andesgebergte, de natuurlijke habitat van de poema. In Chili woedt al jarenlang een discussie over het effect van de oprukkende verstedelijking op de lokale flora en fauna.

