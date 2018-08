VIDEO. Poema dringt huis binnen en eet kat op DVDE

11 augustus 2018

19u24

Bron: VTM NIEUWS 0

Het was een angstaanjagende ontdekking voor een gezin uit Boulder in de Verenigde Staten: een poema zat er meer dan drie uur lang vast in hun woning. Bovendien had het dier de huiskat opgegeten. De politie moest dier wegjagen door projectielen op het raam te schieten.