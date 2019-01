VIDEO. Poema die uit 15 meter hoge boom viel in Chileense hoofdstad terug vrijgelaten in het wild Redactie

11 januari 2019

09u11

Bron: AP 0

De onfortuinlijke poema die begin januari kwam vast te zitten in een boom in de Chileense hoofdstad Santiago de Chile is uitgezet in het wild. Het mannetje zat 15 uur lang vast in de 15 meter hoge boom tot dierenartsen hem met een pijltje konden verdoven. Het dier viel daarop naar beneden en werd voor controle overgebracht naar het lokale ziekenhuis. Aangezien de poema helemaal in orde is, kon hij terug naar zijn natuurlijke habitat.

