VIDEO. Pasgeboren bedreigde kuifmangabey maakt kennis met gorilla in Nederlandse zoo

24 juli 2018

11u33

Bron: GaiaZOO 0 Dieren Onlangs werd in dierentuin GaiaZOO, in het Nederlandse Kerkrade, een bedreigde kuifmangabey geboren. De dierenverzorgers van de zoo in de Nederlandse provincie Limburg keken vol verlangen uit naar de geboorte van deze bijzondere apensoort. Het is een zeldzame gebeurtenis, omdat GaiaZOO een van de weinige dierentuinen in Europa is waar deze bedreigde dieren zich succesvol voortplanten.

De kuifmangabeys delen hun verblijf met de westelijke laaglandgorilla’s; een prachtig voorbeeld van een van de vele mixed-exhibits in deze dierentuin. Waar mogelijk probeert GaiaZOO meerdere diersoorten in hetzelfde buitenverblijf te houden, omdat die in het wild ook in dezelfde habitat leven.

De eerste kennismaking van de jonge kuifmangabey met een gorilla is toevallig op camera vastgelegd. Dat bijzondere moment werd nooit eerder gefilmd, noch waargenomen door de dierenverzorgers. GaiaZOO was de eerste dierentuin ter wereld waar deze combinatie van primaten is toegepast. Er is duidelijke sprake van affiniteit, vertrouwen en respect tussen de gorilla’s en de kuifmangabeys.

Ecosysteem

Alle planten, dieren en andere organismen hebben een specifieke rol in de natuur. Daarbij houden soorten elkaar in stand en zouden ze zonder elkaar niet kunnen bestaan. GaiaZOO is dan ook een voorstander van zogenaamde ‘mixed-species exhibits’. Dat zijn verblijven waar meerdere diersoorten uit een vergelijkbare omgeving samenleven. Op die manier wordt niet alleen een situatie gecreëerd die te vergelijken is met de natuur, maar biedt het de dieren een belangrijke vorm van verrijking. Zo hebben ze meer sociale interactie en blijven ze niet alleen fysiek, maar ook mentaal actief en gezond. In de Kerkraadse dierentuin zijn de meeste dierenverblijven opgezet op basis van deze filosofie.

Samen is beter dan alleen

Sinds de twee verschillende diersoorten samen in een verblijf leven, is er veel positieve interactie waargenomen. Bovendien profiteren zowel de gorilla’s als de kuifmangabeys in vele opzichten van elkaars aanwezigheid. Uit recent onderzoek dat GaiaZOO in samenwerking met Maastricht Universiteit heeft uitgevoerd, is zelfs gebleken dat jonge vrouwelijke gorilla’s contact zoeken met kuifmangabeys om te spelen. Daarnaast worden de gorilla’s ook gevlooid door de kuifmangabeys. Dat gedrag wordt getoond om onderlinge banden te versterken. Vaak zie je dat gedrag alleen tussen dezelfde diersoorten.