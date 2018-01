VIDEO: Parijs kampt met serieuze rattenplaag Jolien Meremans

25 januari 2018

16u39

Bron: ANP 0 Dieren Parijs zucht onder een rattenplaag na de overstromingen die de lichtstad momenteel treffen. De knaagdieren schrikken er niet van terug om passanten aan te vallen en zich op klaarlichte dag laten zien, meldt de krant Le Parisien.

Een van de oorzaken van de rattenplaag is verrassend het antiterreurbeleid in de Franse hoofdstad. Die heeft tegenwoordig afvalbakken die het de politie gemakkelijk maken om te zien of er eventueel een explosief in zit, maar daardoor kunnen de knaagdieren er ook makkelijker in.

De plaag wordt nu verder aangewakkerd door de hevige regenval van de voorbije dagen. De Seine treedt ondertussen al enkele dagen buiten haar oevers waardoor de ratten zich nog dieper in de binnestad kunnen vestigen. Ratten verblijven namelijk doorgaans in rioolpijpen, maar vluchten wanneer die bij hevige regenval overstromen.

Nu het aantal ratten in de binnenstad elke dag lijkt te vergroten, neemt de angst voor ziektes bij de Parijzenaars toe. Steeds meer inwoners klagen over agressieve en zelfs aanvallende ratten, waardoor de kans op bijtwonden vergroot. Burgemeester van Parijs Anne Hidalgo belooft dan ook om zo snel mogelijk maatregelen door te voeren om de ratten te verdrijven.

In onderstaande video is duidelijk te zien hoe de ratten de afvalbakken in Parijs inpalmen.