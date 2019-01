VIDEO. Panda dolt in de sneeuw in Pairi Daiza DVDE

23 januari 2019

16u26

Bron: Pairi Daiza 0

De panda’s in dierenpark Pairi Daiza in Brugelette genieten volop van de sneeuw. Bamboe eten en rollebollen: het leek allemaal leuker in een sneeuwlandschap.