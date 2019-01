VIDEO. Paard Rodeo werd door een heftruck uit een vuilnisbelt gered Redactie

19 januari 2019

Paard Rodeo was ontsnapt uit zijn stal in Californië, in de Verenigde Staten, en werd even later gevonden in de naburige vuilnisbelt. Het duurde een hele dag voordat Rodeo bevrijd kon worden. Brandweerlieden, hulpverleners en een heftruckchauffeur bundelden daarvoor de krachten. Uiteindelijk kreeg het paard een verdovend middel toegediend, waarna het rustig was en met een heftruck bevrijd kon worden.