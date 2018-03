VIDEO: Orang-oetang rookt sigaret van bezoeker in dierentuin op HR

Het lijkt alsof Indonesië er een nieuwe nicotineverslaafde bij heeft. De beelden van deze Borneose orang-oetang werden afgelopen zondag gemaakt in een dierentuin in Bandung, op 150 kilometer van Jakarta. De aap zou de sigaret gekregen hebben van een bezoeker van de zoo. "Nochtans staat er een bord dat bezoekers geen eten of sigaretten mogen geven en er is ook bewaking", laat de directie van de dierentuin weten. De beelden werden verspreid door de 'Indonesia Animal Welfare Society'. De dierenrechtenorganisatie veroordeelt de actie van de bezoeker, maar klaagt vooral het management van de zoo aan. Het is niet de eerste keer dat een orang-oetang er betrapt wordt op roken. De dierentuin zou in erbarmelijke staat zijn en de dieren in slechte gezondheid.