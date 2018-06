VIDEO: Orang-oetan gaat bulldozer te lijf die zijn natuurlijke habitat verwoest ADN DvdE

06 juni 2018

14u59

Bron: IAR, Greenpeace, The Independent 39 Dieren Opvallende beelden uit Indonesië lokken wereldwijd verontwaardiging uit. Ze tonen hoe een orang-oetan tegen een bulldozer tekeergaat die zijn habitat, het bos, wil kappen.

Op beelden van International Animal Rescue is te zien hoe de aap naar de machine uithaalt en er zelfs opklimt, in een poging te voorkomen dat er nog meer bomen in zijn habitat in Kalimantan op het eiland Borneo neergaan.

In de regio worden orang-oetans zwaar bedreigd door illegale boskap. "Jammer genoeg komen zulke scènes steeds vaker voor in Indonesië", klinkt het bij International Animal Rescue. "Ontbossing doet de populatie orang-oetans instorten. Hun habitat wordt vernield en de dieren worden achtergelaten om vervolgens te verhongeren en te sterven." De dierenorganisatie slaagde er uiteindelijk in dit dier te redden en in veiligheid te brengen.

16 jaar, meer dan 100.000 orang-oetans weg

Tussen 1999 en 2015 verloor Borneo meer dan 100.000 orang-oetans door onder meer ontbossing en landruiming voor landbouw en mijnbouw. De Indonesische overheid heeft beloofd de sterk bedreigde Borneose orang-oetans te beschermen. Volgens Greenpeace komt de overheid die belofte echter niet na.

In Sungai Putri, een groot veenbos waar zo'n 1.200 dieren van de soort leven, kon de milieuorganisatie zes illegale kapvestigingen identificeren. "Dit is echt beschamend voor de regering, die beloofd had Sungai Putri te beschermen", verklaart Ratri Kusumohartono van Greenpeace. "Ze mag dit niet laten gebeuren. De regering moet de wet handhaven en een volledige en permanente bescherming van dit belangrijke en prachtige bos waarborgen."