VIDEO. Ooievaars keren nu al terug uit Zuiden dankzij zachte weer (en ze vinden massaal hun weg naar de ‘ooievaarspalen’ in Knokke) Redactie

21 februari 2019

07u53

Bron: VTM Nieuws 0

Dankzij het zachte weer zijn de ooievaars een maand vroeger dan normaal teruggekeerd uit het Zuiden. Ze hebben ook al meteen hun weg gevonden naar de ooievaarspalen die veel inwoners van Knokke-Heist hebben geïnstalleerd in hun tuin. Die palen met kunstnesten vallen duidelijk in de smaak bij de dieren, want er broeden op dit moment zelfs al meer ooievaars buiten het Zwin natuurpark, waar ze normaal thuis zijn, dan er binnen.