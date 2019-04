VIDEO. Ooievaar met één poot keert tot ieders verbazing gezond en wel terug naar nest Redactie

04 april 2019

17u53

Bron: Enex 4

Karl de ooievaar is een groot deel van zijn poot verloren in een gevecht met een rivaal. Natuurbeschermers vreesden dat hij niet zou overleven op één poot. Enerzijds zou de wonde waar zijn poot is afgebroken, kunnen ontsteken. Anderzijds zou hij een makkelijkere prooi zijn voor roofdieren. Maar tot ieders verbazing keerde Karl begin maart terug naar zijn nest in het Duitse Sielen.