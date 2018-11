VIDEO. Onverschrokken babynijlpaardje verdedigt territorium tegen witte neushoorn KVDS

23 november 2018

09u33

Bron: Facebook 0

Een wildreservaat in Zuid-Afrika heeft geweldige beelden gedeeld van een babynijlpaardje dat zijn territorium probeert te verdedigen tegen een gigantische witte neushoorn. Het dier kwam grazen in de buurt van de waterplas waar het nijlpaardje leeft. Op de beelden is te zien hoe het kleintje zijn best doet om de neushoorn weg te jagen, maar telkens weer naar achteren spurt als die in zijn richting komt. De beelden werden gemaakt door Lazarus Limbani uit Vaalwater en op Facebook gezet door het Welgevonden Game Reserve, niet ver van Johannesburg.