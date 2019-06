VIDEO. Olifantje geboren in dierentuin Pairi Daiza TT

08 juni 2019

13u14

Bron: Belga, Facebook 0 Dieren "Terwijl vannacht de storm woest tekeerging, werd in ons olifantenconservatorium veilig en wel een kalfje ter wereld gebracht. Het vierde al voor Pairi Daiza, het tweede dit jaar." Die blijde boodschap bracht de dierentuin in Brugelette zonet op Facebook.

"Dit is een stap in de redding van een fenomenale diersoort, die slechts 38.000 exemplaren meer telt", aldus nog de dierentuin, die heel blij is met opnieuw een vrouwtje.

De pasgeborene is het vierde kalfje van Farina, een olifant van 16 jaar. De geboorte ging heel vlot, zegt Rob Conachie, bij Pairi Daiza verantwoordelijk voor de olifanten. “Eén van de snelste geboortes die ik al heb gezien.” Het kleine olifantje, dat nog geen naam heeft, doet het heel goed. “Ze is sterk en stond heel snel recht. Ze drinkt al en zoekt al haar plekjop de wereld.” Ook met Farina, de moederolifant, gaat het goed. “Ze heeft veel ervaring als moeder en doet het fantastisch. Allemaal samen in een familie, zoals het hoort.”

De papa is Po Chin, 18 jaar, en al sinds 2010 in Pairi Daiza verblijvend. Hij is ook de vader van Ta Wan en van Malee, die ook in Pairi Daiza ter wereld kwamen in september 2017 en in februari van dit jaar.