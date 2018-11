VIDEO. Olifantenkalfjes spelen samen in de zoo jole

13 november 2018

11u10

Bron: VTM Nieuws 0

Vertederende beelden uit de San Diego Zoo in Californië. Daar speelden twee olifantenkalfjes samen. Op beelden is te zien hoe de twee, die nog maar drie en twee maanden oud zijn, elkaar duwen, klimmen en zelfs kopstoten geven. Omdat de kalfjes even groot zijn, kunnen ze makkelijk samen spelen en hun omgeving ontdekken. In het park verblijven veertien olifanten en tien kalfjes.

Bekijk ook: